Mais de três acidentes em um dia reforçam a necessidade de atenção no trânsito em Lagarto

Na manhã desta quinta-feira, 21, Lagarto registrou mais de dois acidentes, o que serve como um alerta para todos sobre a importância de redobrar os cuidados no trânsito.

O primeiro acidente aconteceu na Avenida Contorno, em frente à Auto Peças Macedo, quando um homem foi gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta enquanto atravessava a avenida.

O segundo incidente ocorreu nas imediações do Fórum de Lagarto, envolvendo um carro e uma motocicleta. Felizmente, o acidente resultou apenas em danos materiais.

Além desses, mais dois acidentes foram registrados ao longo da manhã: um próximo ao Bar do Leite, onde um carro colidiu com um pedestre, que teve ferimentos leves, e outro no trevo de Riachão, envolvendo uma motocicleta e também resultando em danos materiais.

É fundamental que cada um faça a sua parte. Motoristas devem reduzir a velocidade em cruzamentos, prestar atenção à sinalização e agir com mais cautela em áreas de maior movimento. Pedestres, por sua vez, precisam atravessar as ruas com mais cuidado, sempre que possível utilizando as faixas de pedestres, e sempre verificando se é seguro antes de atravessar.

O Portal Lagartense segue acompanhando os acontecimentos e reforça a importância de um trânsito mais seguro e atento à preservação da vida.