Mais um passo é dado para a construção da Policlínica de Lagarto

Na última sexta-feira, 10, mais um importante passo para a construção da Policlínica de Lagarto, com a realização de uma reunião para avaliação do parecer técnico sobre o projeto arquitetônico da obra. Segundo a Prefeitura de Lagarto, após os últimos ajustes e a aprovação, o próximo passo será iniciar o processo licitatório.

“R$6 milhões para a construção da primeira unidade no estado. Com esse avanço, Lagarto será conhecida nacionalmente como um polo de saúde no Estado de Sergipe. A futura unidade de saúde irá ofertar uma série de especialidades médicas como: Pediatria, Ginecologia, Pneumologia, Cardiologia, Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia e outras, além de exames laboratoriais e de imagens como raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada e etc”, destacou a gestão municipal.

Participaram da reunião, o engenheiro responsável, Bismarque de Jesus, o secretário adjunto de Saúde de Lagarto, Joacir Souza, o representante da SEPLAN José Reinan de Jesus e os membros da COVISA/SES, o engenheiro civil José Moacir, a arquiteta Flávia Cristina, a enfermeira Maria das Graças e o médico Yklys Santos.