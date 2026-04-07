Mais uma vez, Ibrain de Valmir está entre os deputados mais citados em pesquisa

A mais recente pesquisa registrada no TRE/SE sob o número SE-02499/2026, realizada pelo instituto DATAFORM/ECM, reforça a força política de Lagarto no atual cenário eleitoral sergipano. O levantamento aponta o deputado estadual Ibrain de Valmir entre os nomes lembrados para a disputa proporcional, ao mesmo tempo em que também evidencia o bom posicionamento de Fábio Reis na corrida para deputado federal.

No recorte para deputado estadual, Ibrain Monteiro aparece com 0,75% das citações, figurando à frente de diversos outros nomes do cenário sergipano. Já na disputa para deputado federal, Fábio Reis surge com 1,92%, confirmando sua presença entre os nomes lembrados pelo eleitorado.

O resultado reforça a presença de Lagarto no debate político estadual e mostra que o município segue ocupando espaço de destaque, com lideranças competitivas e reconhecidas pela população. A chamada “dobradinha de Lagarto” ganha ainda mais relevância diante do cenário apresentado, consolidando o peso político da cidade tanto na disputa estadual quanto na federal.

“Recebo esse resultado com muita gratidão e, principalmente, com senso de responsabilidade. Cada lembrança do meu nome nessa pesquisa representa a confiança de alguém no nosso trabalho, na nossa presença e no compromisso que temos com Lagarto e com todo o povo sergipano”, disse Ibrain.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)