Mano Walter grava novo DVD em Lagarto no dia 26 de agosto

O cantor Mano Walter escolheu Lagarto, no centro-sul de Sergipe, para a gravação do DVD “Vaquejada do Mano 2 – Consagrando uma História”. O registro acontece no dia 26 de agosto de 2026, no Parque Zezé Rocha, com apresentação aberta ao público.

O novo projeto promete reunir fãs, vaqueiros e admiradores da cultura nordestina em uma noite dedicada à música e à tradição da vaquejada. A produção prepara um espetáculo especial para celebrar a trajetória de Mano Walter e sua ligação com o universo vaqueiro.

Reconhecida como a Capital Nacional da Vaquejada, Lagarto é palco de uma das maiores e mais tradicionais festas do segmento no Brasil. A escolha da cidade para a gravação reforça a importância do município no calendário da vaquejada brasileira e a conexão do artista com essa cultura.

As participações especiais do DVD ainda serão anunciadas pela produção. O projeto também busca valorizar a identidade cultural do Nordeste, unindo música, tradição e elementos que fazem parte da história da vaquejada.

Com uma carreira marcada por sucessos que dialogam diretamente com o universo sertanejo e vaqueiro, Mano Walter chega a Lagarto para registrar mais um capítulo de sua trajetória em um projeto que celebra suas raízes e a cultura nordestina.

A gravação do DVD “Vaquejada do Mano 2 – Consagrando uma História” acontece no dia 26 de agosto, no Parque Zezé Rocha, em Lagarto. O artista integra o cast da Folia Entretenimento, responsável por sua representação artística em Sergipe.

Serviço

Evento: Gravação do DVD “Vaquejada do Mano 2 – Consagrando uma História”

Data: 26 de agosto de 2026

Local: Parque Zezé Rocha – Lagarto (SE)

Entrada: Aberta ao público