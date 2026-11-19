Uma mulher morreu e outras 16 pessoas receberam atendimento médico após um tumulto durante a inauguração de uma loja, nesta quarta-feira (18), em Bacabal, no Maranhão.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o portão do estabelecimento foi derrubado e parte do público acabou sendo pisoteada. A mulher passou mal, foi socorrida, intubada, mas não resistiu.

A loja foi interditada por não possuir alvará de funcionamento nem certificado do Corpo de Bombeiros. Quatro pessoas foram encaminhadas em estado grave.