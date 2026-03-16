Março Lilás: Ipesaúde realizará evento de prevenção ao câncer do colo do útero com palestra e ações de bem-estar nesta quinta, 19

O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) realizará na manhã desta quinta-feira, 19, uma programação especial em alusão ao Mês da Mulher e à campanha Março Lilás, que reforça a conscientização e o combate ao câncer do colo do útero.

Voltado para beneficiárias e colaboradoras do instituto, o evento ocorrerá a partir das 8h30, no Bloco 4A do Centro de Especialidades Médicas – localizado na sede do Ipesaúde -, um espaço integralmente voltado para a saúde feminina.

A programação do evento contará com bate-papo interativo ‘Um Toque de Cuidado’ com profissionais de saúde; oficina de bem-estar, com alongamento; além de atividades de beleza e autoestima.

Já tem se tornado tradicional a realização de ações voltadas para as mulheres no mês de março no Ipesaúde. Além de homenagear pelo mês mais feminino de todos, a iniciativa tem como objetivo promover informação, prevenção e bem-estar, além de incentivar a realização do exame preventivo, o papanicolau, fundamental para o diagnóstico precoce da doença.

Programação

* Bate-papo Interativo: ‘Um Toque de Cuidado’ – conversa leve e dinâmica com profissionais de saúde

Temas: O que é o câncer do colo do útero; fatores de risco; importância da vacinação contra HPV; importância do exame preventivo (papanicolau); sinais de alerta.

Palestrantes: enfermeira Gessica Kyara Cavalcante Santana e Lara Regina Seixas Tavares Pereira.

* Vivência de Bem-Estar (alongamento e exercícios suaves)

* Cuidados com a pele e massagens

* Coffee break

SERVIÇO

O que: Evento Março Lilás do Ipesaúde – conscientização e combate ao câncer de colo de útero.

Data: 19 de março de 2026 (quinta-feira)

Horário: a partir das 8h30

Local: Bloco 4A do Centro de Especialidades Médicas – localizado na sede do Ipesaúde (Rua Campos, nº 177, Centro, Aracaju/SE)