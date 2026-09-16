Menino de 10 anos que estava desaparecido é encontrado em Estância após 10 dias

O menino de 10 anos que estava desaparecido desde o último dia 5 foi encontrado em Estância, no interior de Sergipe, após dez dias. O desaparecimento da criança havia sido divulgado pelo Portal Lagartense após um pedido de ajuda para ampliar as buscas.

O garoto desapareceu em Colônia Leopoldina, em Alagoas. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, ele teria sido levado pelo próprio pai após sair de uma aula de catecismo, sem autorização da mãe.

Ainda conforme as informações, o pai teria combinado de levar o menino de volta na segunda-feira (7), mas isso não aconteceu. Sem conseguir contato e sem notícias do filho, a mãe registrou um boletim de ocorrência e as buscas tiveram início.

Após a repercussão do caso e a divulgação da imagem da criança, o menino foi reconhecido por populares em um restaurante no município de Estância. As autoridades foram acionadas e a criança foi localizada.