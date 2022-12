Meteorologia alerta para chuvas moderadas e ventos fortes

Por conta da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) em boa parte do país, ocasionando fenômenos atípicos para o período, com chuvas acima do esperado, bem como ventos mais intensos que o habitual, a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma alerta a população sergipana para o risco moderado de ocorrência desse fenômeno nas próximas 24 horas.

Neste sábado, 24, ocorrem precipitações de chuvas leves a moderadas durante a madrugada e manhã em todo o estado. À tarde chove de forma leve e isolada no interior e o tempo fica nublado no litoral. No período noturno chove apenas no Território do Alto Sertão e o tempo fica nublado nos outros sete. No litoral as temperaturas variam de 22°C a 28C, já no interior elas ficam em torno de 21°C e 29,5°C.

A madrugada do domingo de Natal terá chuvas leves e isoladas nos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano, e o tempo nublado nos outros seis. A manhã e tarde serão de tempo variando entre nublado e parcialmente nublado em todo o estado. À noite,a probabilidade de tempo nublado em todo o estado. As temperaturas mínimas serão de 23°C no litoral e 21°C no interior, já as máximas ficam em torno de 26,3 °C e 29,6°C, respectivamente.