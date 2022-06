Meteorologia prevê chuvas leves e tempo nublado até dia 30

As chuvas que perduram em Sergipe, nas últimas semanas, continuam até o final do mês de junho, oscilando nos municípios das oito regiões sergipanas e ocorrendo de forma leves e isoladas, com boa parte do tempo nublado a parcialmente nublado.

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, esse clima é resultante da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o Oceano Atlântico, atingindo boa parte das regiões brasileiras.

Para esta terça-feira, 28, espera-se durante a madrugada chuvas leves. Pela manhã elas continuam nos territórios do Agreste Central sergipano, Alto Sertão e Baixo São Francisco e tempo nublado nos demais. Durante a tarde, o tempo fica nublado em todo o estado e à noite tende a ser de chuvas leves no Centro Sul e Sul sergipano; além de tempo nublado nos outros seis. No litoral, as temperaturas variam de 20,7°C à de 27,5°C, enquanto no interior elas oscilam de 19,1°C a 26,2°C.

Na quarta-feira, 29, dia em que festeja-se o São Pedro, espera-se chuvas leves durante a madrugada em todo o estado. Pela manhã, elas ocorrem de forma leves e isoladas nos territórios do Agreste Central, Alto Sertão e Centro Sul e tempo nublado nos outros cinco. A tarde e noite será de tempo nublado e parcialmente nublado nas oito regiões. Os termômetros no litoral variam de 20,4°C a 27,8°C, já no interior eles marcam de 18°C a 27,3°C.

Na quinta-feira, 30, a previsão é de que a madrugada e a manhã sejam de tempo nublado. A tarde, chuvas leves e isoladas tendem a ocorrer no Alto Sertão, Baixo São Francisco Sergipano e o tempo fica nublado nos demais. A noite as chuvas permanecem no Baixo São Francisco e fica nublado nos outros sete. No litoral, as temperaturas variam de 21,5 ° C a 27,9°C e no interior elas vão de 17,8°C a 27,9°C.