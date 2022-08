Meteorologia prevê chuvas nos próximos dias em todo o Sergipe

Segundo a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Serhma (CMT), as chuvas devem permanecer em todo o estado. Isso ocorre devido a frente fria que se instalou no Oceano Atlântico e, por conseguinte, na Região Nordeste que predominará pelos próximos dias. O índice pluviométrico atingirá entre 15 e 20 milímetros ou até um pouco mais e os ventos poderão variar de 25 à 30 Km/h.

Nesta terça-feira, 23, pela manhã e tarde, chove em todo o estado, sendo que no período noturno, as precipitações serão predominantes nos territórios do Agreste Central e Centro Sul Sergipano, podendo ocorrer de forma pontual e isolada nos demais. No litoral, os termômetros registram de 22,2°C à 27,4°C. Já no interior, eles marcam entre 19,1°C e 26,8°C.

Na quarta-feira, 24, o tempo fica nublado e parcialmente nublado da madrugada até o período da tarde nos oito territórios, com a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas a qualquer hora. No entanto, à noite elas ocorrem de forma leve em todo o Estado. As temperaturas no litoral vão de 23,1°C à 27,7°C, já no interior elas tendem a registrar de 18,5°C à 27,6°C.

Na quinta-feira, 25, as chuvas em todo o estado começam na madrugada. A manhã será de tempo nublado, já no período da tarde, elas retornam, caindo em maior volume no Território do Baixo São Francisco e isoladamente nos outros sete. A noite, o tempo fica nublado em todo o estado, podendo ocorrer precipitações leves e isoladas. As temperaturas mínimas serão de 22,9°C no litoral e 18,4°C no interior. Já as máximas ficam entre 27,5°C e 27,3°C, respectivamente.

Fonte: CMT/Serhma