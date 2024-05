Um micro-ônibus tombou após se envolver em um acidente com um carro na SE-100, município de Barra dos Coqueiros, sentido Pirambu, na tarde desta quarta-feira (22).

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, as primeiras informações são de que pelo menos três pessoas ficaram feridas no acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Fonte: G1