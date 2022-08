Na manhã desta segunda-feira, 22, um micro-ônibus do transporte intermunicipal saiu da pista, na Rodovia SE-170, no trecho que liga os municípios de Itabaiana a Campo do Brito, no agreste do estado.

Segundo informações, o micro-ônibus saiu da pista após desviar de um veículo que seguia a sua frente ter freado. Com o ocorrido, os passageiros desembarcaram do primeiro por meio das janelas. Felizmente, ninguém se feriu.