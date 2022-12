Ministério da Economia bloqueia mais de R$ 1 milhão do orçamento da UFS

Na última sexta-feira, 02, o Ministério da Economia bloqueou um crédito orçamentário deste ano da Universidade Federal de Sergipe no valor de R$ 1.197.398. O montante foi retirado do que já havia sido aprovado na Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022, o que deixa a universidade sem crédito disponível, ou seja, a instituição está em situação deficitária.

O corte compromete despesas básicas para funcionamento da UFS, como energia elétrica, água, contratos terceirizados e novos investimentos que iriam ser realizados. O bloqueio acontece um dia após o anúncio do desbloqueio de outro contingenciamento no valor de R$ 825.370,30, feito pelo Ministério da Educação. Esse último valor havia sido bloqueado quatro dias atrás, na segunda-feira, 28 de novembro.

Com mais de um milhão de reais agora bloqueados, a UFS precisará regularizar o saldo invertido, anulando empenhos. Esse estudo deve ser feito de forma conjunta entre as pró-reitorias de Planejamento e Administração.

No total, UFS acumula uma perda de quase R$ 8,7 milhões no orçamento de 2022, entre bloqueios e cortes. Quando há um bloqueio, o crédito já disponibilizado pela administração federal fica indisponível. O corte é quando o crédito bloqueado não volta mais para o orçamento.

Independentemente do tipo de medida contingencial, seja com bloqueios ou corte, esses valores têm impactos significativos sobre o planejamento e a sustentabilidade orçamentária da instituição, que já acumula uma defasagem dos valores. O orçamento do ano 2022 é quase equivalente ao de dez anos atrás.

Fonte: UFS