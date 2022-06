Ministro do STF revoga decisão do TSE e devolve mandato a Valdevan Noventa

Na última quinta-feira, 2, o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou a decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e devolveu o mandato de deputado federal a Valdevan Noventa, que havia sido cassado por abuso do poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018.

Após a decisão, por meio de sua assessoria, Valdevan Noventa informou que retomará os trabalhos na Câmara Federal nesta sexta-feira, 3. “Me sinto ainda mais forte para seguir com os projetos que estão em andamento na Casa, continuar destinando emendas para nossas cidades e honrar os 45.472 votos que me elegeram Deputado Federal”, comentou.

E completou: “Agradeço imensamente ao povo sergipano que sempre me apoiou, mandando mensagens de carinho e incentivo. Destaco ainda a competência de meus advogados e dos profissionais que trabalham diariamente em meu gabinete. Vamos seguir em frente e trabalhar sempre em benefício da população sergipana!”

Suplente de Valdevan e no exercício do mandato, o deputado federal Márcio Macedo (PT) não se manifestou sobre o assunto.