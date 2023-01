Ministro do STM visita Filarmônica Lira Popular de Lagarto

Nesta semana, o Ministro do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Augusto, visitou a Filarmônica Lira Popular de Lagarto. Segundo a Lira Popular, Carlos é filho de Flamarion Carvalho de Oliveira, General de Divisão do Exército Brasileiro, e neto de Abdênago Carvalho de Menezes, ex-regente da Filarmônica e compositor.

“Sua passagem por Lagarto foi breve, sendo ainda sua primeira. Nesta, conheceu e reencontrou familiares, tendo como ponto culminante sua visita a sede da Filarmônica, onde conheceu sobre o passado de seu avô e recebeu as boas-vindas formais, assistindo uma breve apresentação da Filarmônica sob a regência do Maestro Mário Tavares”, detalhou a Filarmônica.

Cabe destacar que o avô de Carlos Augusto, Abdênago Carvalho, conhecido popularmente como Mestre Bedóia é compositor do Dobrado “Pequeno Flamarion”, dedicado a seu filho que mais tarde tornaria-se Oficial General.

