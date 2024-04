Mitidieri apresenta Sérgio Reis como pré-candidato a prefeito de Lagarto pelo PSD

Em evento do PSD Sergipe, liderado pelo governador Fábio Mitidieri e pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, o nome do deputado estadual Sérgio Reis foi apresentado, nesta sexta-feira, 5, como pré-candidato da sigla para a disputa da prefeitura de Lagarto este ano.

Além de empossar Mitidieri como novo presidente do PSD no estado, o encontro também lançou 47 pré-candidatos a prefeito em Sergipe. “E nós recebemos a missão de representar a pré-candidatura do PSD em Lagarto. Tenho certeza que honraremos da melhor maneira possível, com a mudança que tanto o município lagartense precisa”, ressaltou Reis.

Sérgio entrou no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira acompanhado por uma multidão de apoiadores, entoando cânticos e tremulando bandeiras. O deputado federal e secretário de estado Fábio Reis fez a recepção ao irmão.

Presidência estadual

O presidente nacional do PSD, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Gilberto Kassab, esteve no encontro estadual do partido para empossar o governador Fábio Mitidieri como novo presidente da sigla em Sergipe.

“Desde 2011, nosso partido vem mostrando a sua força e superando as expectativas nas eleições. Isso mostra que o trabalho dos representantes do Partido Social Democrático é genuíno, tem gerado bons resultados e está sendo reconhecido pelo povo. Que a noite de hoje inspire a todos a serem sempre corajosos para mudar e determinados para avançar”, pontuou o governador em suas redes sociais.

Além de Mitidieri, Kassab, Sérgio e Fábio Reis, o encontro estadual do PSD também contou com a presença de diversas autoridades, personalidades políticas e representantes de outros partidos que compõem a base aliada do governo estadual.

Da Assessoria de Imprensa