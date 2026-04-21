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Moradora de Lagarto está entre as pessoas mais velhas do Brasil

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Natural de Lagarto, Maria de Lourdes Dias se tornou um dos maiores exemplos de longevidade no país. Com 110 anos de idade, ela ocupa atualmente a posição de 19ª pessoa mais velha viva do Brasil e é a mais longeva do estado de Sergipe.

Nascida em 21 de fevereiro de 1916, na localidade Angola Cachorro, ela construiu uma vida marcada por histórias, família e resistência ao longo de mais de um século.

O reconhecimento veio de forma oficial após validação da LongeviQuest, realizada em 1º de março de 2026. O estudo foi conduzido por pesquisadores que analisam casos de supercentenários em todo o mundo.

Morando até hoje em Lagarto, Maria de Lourdes é vista como um verdadeiro patrimônio vivo, representando gerações e carregando consigo parte da história do município e do Brasil.

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