Moradora de Lagarto está entre as pessoas mais velhas do Brasil

Natural de Lagarto, Maria de Lourdes Dias se tornou um dos maiores exemplos de longevidade no país. Com 110 anos de idade, ela ocupa atualmente a posição de 19ª pessoa mais velha viva do Brasil e é a mais longeva do estado de Sergipe.

Nascida em 21 de fevereiro de 1916, na localidade Angola Cachorro, ela construiu uma vida marcada por histórias, família e resistência ao longo de mais de um século.

O reconhecimento veio de forma oficial após validação da LongeviQuest, realizada em 1º de março de 2026. O estudo foi conduzido por pesquisadores que analisam casos de supercentenários em todo o mundo.

Morando até hoje em Lagarto, Maria de Lourdes é vista como um verdadeiro patrimônio vivo, representando gerações e carregando consigo parte da história do município e do Brasil.