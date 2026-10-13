Morre aos 60 anos Netinho, cantor de axé conhecido pelo sucesso “Milla”

O cantor Netinho, um dos nomes mais conhecidos do axé music, morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em um hospital de Salvador, na Bahia.

O artista enfrentava um câncer do sistema linfático desde 2025. Segundo sua assessoria, ele foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin do tipo B e apresentou complicações que evoluíram para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Netinho marcou a música brasileira com sucessos como “Beijo na Boca”, “Fim de Semana” e “Milla”, uma das canções mais populares do axé nos anos 1990.

Natural de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, o cantor ganhou projeção nacional à frente da Banda Beijo e, posteriormente, seguiu carreira solo, levando o axé a apresentações no Brasil e no exterior.

Por desejo do artista, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, apenas para familiares e amigos próximos.