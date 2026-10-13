logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Morre aos 60 anos Netinho, cantor de axé conhecido pelo sucesso “Milla”

IMG_0826

O cantor Netinho, um dos nomes mais conhecidos do axé music, morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em um hospital de Salvador, na Bahia.

O artista enfrentava um câncer do sistema linfático desde 2025. Segundo sua assessoria, ele foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin do tipo B e apresentou complicações que evoluíram para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Netinho marcou a música brasileira com sucessos como “Beijo na Boca”, “Fim de Semana” e “Milla”, uma das canções mais populares do axé nos anos 1990.

Natural de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, o cantor ganhou projeção nacional à frente da Banda Beijo e, posteriormente, seguiu carreira solo, levando o axé a apresentações no Brasil e no exterior.

Por desejo do artista, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, apenas para familiares e amigos próximos.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next