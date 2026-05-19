Morre aos 81 anos Enoque dos Santos, fogueteiro e mestre da cultura popular de Estância

Foi sepultado na noite desta segunda-feira (18), no cemitério Nossa Senhora da Piedade, em Estância, o corpo do fogueteiro e mestre da cultura popular Enoque dos Santos.

Ele morreu aos 81 anos e deixou um legado marcado pela defesa das tradições culturais e da arte do fogo, símbolo da identidade estanciana.

Poeta, embolador, artista plástico e fogueteiro, Enoque dos Santos dedicou a vida à preservação da cultura popular de Estância, no Sul do estado. O cortejo fúnebre percorreu ruas de Estância ao som da tradicional batucada e com homenagens dos fogueteiros, que fizeram apresentações com espadas.