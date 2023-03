Morre, aos 97 anos, Seu Fiinho, o vaqueiro mais velho de Sergipe

Morreu nesta terça-feira, 07, aos 97 anos, o sertanejo José Filinho de Freitas, mais conhecido como Seu Fiinho, no Povoado Quichaba, em Nossa Senhora da Glória. Ele era tido como o vaqueiro mais velho do estado.

Pelas redes sociais, o presidente Lula lamentou o falecimento e relembrou o encontro que teve com o sergipano.

“Recebi com tristeza a notícia da morte do vaqueiro Seu Finho, conhecido como o mais velho vaqueiro de Sergipe. Nos encontramos durante a caravana que fiz no Nordeste em 2017. Meu abraço e carinho aos familiares e amigos”, foi exposto.

Recebi com tristeza a notícia da morte do vaqueiro Seu Finho, conhecido como o mais velho vaqueiro de Sergipe. Nos encontramos durante a caravana que fiz no Nordeste em 2017. Meu abraço e carinho aos familiares e amigos. https://t.co/PZMZvK0Vp7 — Lula (@LulaOficial) March 7, 2023

Fonte: FanF1