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Morre jovem envolvido em grave acidente na SE-270, em Lagarto

Screenshot 2026-06-01 at 23-04-59 (4) Instagram

Faleceu nesta segunda-feira (1º), Saulo Henrique Santana Prata, vítima de um grave acidente registrado na madrugada do último sábado na rodovia SE-270, no povoado Itaperinha, em Lagarto.

Na ocasião, o veículo que ele conduzia saiu da pista e parou nas dependências de um estabelecimento comercial às margens da rodovia. Saulo ficou preso às ferragens e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros.

Familiares e amigos lamentam a partida precoce do jovem. O velório será realizado no velatório da PLANFAN, e o sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Senhor do Bonfim.

Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor.

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