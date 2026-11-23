Luiz Neto dos Santos, conhecido como Neto de Zé Padeiro, faleceu nesta segunda-feira (23). Ele era responsável por manter viva a tradição dos Cangaceiros de Lagarto, um dos grupos folclóricos mais conhecidos do município.

A história do grupo começou na década de 1960 com seu pai, José Bernardino dos Santos, o Zé Padeiro. Depois da morte dele, em 1988, Luiz Neto deu continuidade às apresentações em festas e eventos culturais.

Com roupas, músicas e danças inspiradas no cangaço, o grupo atravessou gerações e se tornou parte da cultura lagartense.