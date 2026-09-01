Morre o cantor Rogério Valença, ex-vocalista da Calcinha Preta, aos 55 anos

O cantor Rogério Valença morreu aos 55 anos nesta segunda-feira (31), em Aracaju. A informação foi confirmada pela família do artista. Ele tratava uma insuficiência renal e aguardava um transplante de rim.
Natural de Garanhuns (PE), o cantor integrou as bandas Calcinha Preta e Caviar com Rapadura. Atualmente, ele se apresentava no grupo Raio da Silibrina.
O velório é realizado na Rua Laranjeiras, no Centro da capital sergipana. O corpo será levado para sepultamento em sua cidade natal, em Pernambuco.Homem é encontrado morto dentro de residência em SE; suspeita é que ele tenha sofrido uma descarga elétrica.
Nota de pesar:
Nas redes sociais, a Banda raio da Silibrina publicou nota de pesar : “Ficam a saudade, as lembranças dos momentos vividos e a gratidão por tudo que ele representou.Que Deus conforte o coração de toda a família, amigos e de todos que estão sentindo essa perda”.
Fonte: G1 Sergipe