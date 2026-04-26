Motociclista cai da Ponte Aracaju-Barra após perder o controle do veículo

Um motociclista perdeu o controle do veículo, na tarde deste sábado (25), e caiu da Ponte Aracaju-Barra, na região do Bairro Industrial, Zona Norte da capital sergipana. A informação foi confirmada pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Barra dos Coqueiros.
De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o homem está foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).
Segundo o Samu, o paciente não apresentou traumas graves, nem danos neurológicos. O motociclista sofreu uma provável fratura no punho e não corre risco de morte.
Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente ou como ele perdeu o controle da motocicleta. O BPRv informou que não foi possível realizar o teste do etilômetro, que verifica uso de bebida alcóolica.
Fonte: G1 Sergipe