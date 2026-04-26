Motociclista cai da Ponte Aracaju-Barra após perder o controle do veículo

Segundo o Samu, o paciente não apresentou traumas graves, nem danos neurológicos. O motociclista sofreu uma provável fratura no punho e não corre risco de morte.

Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente ou como ele perdeu o controle da motocicleta. O BPRv informou que não foi possível realizar o teste do etilômetro, que verifica uso de bebida alcóolica.

Fonte: G1 Sergipe