Motociclista de 23 anos morre após colisão com cavalo

Um jovem de 23 anos, identificado como Pedro Kaue da Silva, morreu após a motocicleta que conduzia colidir com um cavalo na Avenida Visconde de Maracaju, no bairro Cidade Nova, em Aracaju. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (2).

Segundo testemunhas, o animal pertence a um morador da região e costumava pastar em um terreno próximo ao local do acidente.

De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), quando os policiais chegaram, tanto a motocicleta quanto o cavalo já haviam sido retirados da via.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas o motociclista não resistiu e teve a morte constatada ainda na avenida.