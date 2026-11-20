Um motociclista foi conduzido à delegacia após ser flagrado fazendo manobras perigosas no povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas, na manhã desta quinta-feira (19).

Segundo o 7º Batalhão, a equipe foi chamada depois de denúncias de que o condutor colocava pedestres em risco. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, perdeu o controle da moto e bateu na mureta e nas grades de proteção da Igreja Nossa Senhora da Conceição.

O homem foi socorrido e levado ao hospital. Ainda de acordo com a polícia, ele deixou a unidade sem liberação médica, mas foi localizado nas proximidades e levado à delegacia.

A motocicleta foi apreendida após ter sido retirada do local por uma pessoa conhecida do condutor. Os policiais também informaram que ele não apresentou documentos pessoais nem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).