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Motociclista é preso por suspeita de embriaguez ao volante após cair de moto em Lagarto

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Na tarde da última quinta-feira (15), um motociclista foi preso pela Guarda Municipal de Lagarto (GML), suspeito de conduzir um veículo sob efeito de álcool.

A ocorrência teve início após uma equipe do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) acionar a Guarda Municipal, informando que havia flagrado um homem pilotando uma motocicleta com sinais de embriaguez. Segundo o relato, o condutor chegou a cair com o veículo.

Durante a abordagem, os guardas municipais constataram que o motociclista apresentava sinais de embriaguez. Ainda de acordo com a GML, o homem admitiu ter ingerido bebida alcoólica.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, conduzido à Delegacia Regional de Lagarto, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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