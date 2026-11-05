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Motociclista é socorrida após acidente no trevo do povoado Brasília, em Lagarto

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Uma mulher de 42 anos precisou ser levada ao hospital após se envolver em um acidente na tarde desta quinta-feira (5), na SE-170, nas proximidades do trevo de acesso ao povoado Brasília, em Lagarto.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a colisão ocorreu por volta das 12h53 e envolveu uma caminhonete Blazer e uma Honda Biz. A vítima conduzia a motoneta e recebeu atendimento do Samu.

Ainda conforme o BPRv, a condutora não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi autuada.

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