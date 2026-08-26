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Motociclista morre após acidente na BR-235 em Itabaiana

Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira (26) após um acidente envolvendo dois carros, uma motocicleta e uma bicicleta na BR-235, em Itabaiana.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem tentou atravessar a rodovia de bicicleta quando foi atingido pela motocicleta.

Com o impacto, o motociclista caiu na pista e acabou sendo atingido por um carro que seguia no sentido contrário e não conseguiu desviar a tempo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, mas o óbito do motociclista foi constatado no local.

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