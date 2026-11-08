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Motociclista morre em acidente na BR-235, próximo a Frei Paulo

Screenshot 2026-11-08 at 12-12-13 padrao_5c5324b2-c533-4e91-b718-fead78a32390-jpeg_4d00365f-c0e8-408b-b1d0-a32fa0aefda4.webp (imagem WEBP 1705 × 1080 pixels) - Redimensionada (58%)

Um motociclista de 40 anos morreu após se envolver em uma colisão com um carro na manhã deste domingo (8), na BR-235, perto da entrada de Frei Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro capotou após o impacto e a motocicleta também ficou envolvida na ocorrência. O condutor da moto sofreu ferimentos graves e teve o óbito constatado ainda no local.

As equipes realizaram a segurança da área após identificarem vazamento de combustível na pista. A PRF acompanhou a ocorrência e as causas do acidente serão apuradas.

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