Motociclista morre em acidente na BR-235, próximo a Frei Paulo

Um motociclista de 40 anos morreu após se envolver em uma colisão com um carro na manhã deste domingo (8), na BR-235, perto da entrada de Frei Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro capotou após o impacto e a motocicleta também ficou envolvida na ocorrência. O condutor da moto sofreu ferimentos graves e teve o óbito constatado ainda no local.

As equipes realizaram a segurança da área após identificarem vazamento de combustível na pista. A PRF acompanhou a ocorrência e as causas do acidente serão apuradas.