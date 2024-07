Na manhã desta quarta-feira, 03, um motorista de carreta conhecido como André que era morador de Lagarto, morreu após colidir contra outra carreta na BR- 365, em Minas Gerais. Segundo informações, a carreta que André dirigia seguia sentido a Patos em Minas quando atingiu a parte traseira da outra, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o motorista da carreta foi arremessado para fora do veículo e veio a óbito no local.

Com informações do Patos1