Motorista é encontrado morto dentro de caminhão em Estância

Segundo a Polícia Militar, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

Ele foi identificado como Josicley Ivo Cerqueira, de 48 anos, natural da cidade de Alagoinhas, na Bahia. Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para realizar a liberação do corpo.

Fonte: G1 Sergipe