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Motorista é encontrado morto dentro de caminhão em Estância

Screenshot 2026-08-24 at 23-08-55 Motorista é encontrado morto em caminhão em Estância na BR-101 G1

Um motorista foi encontrado morto nesta segunda-feira (24) dentro de um caminhão parado na BR-101, no município de Estância.

Segundo a Polícia Militar, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

Ele foi identificado como Josicley Ivo Cerqueira, de 48 anos, natural da cidade de Alagoinhas, na Bahia. Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para realizar a liberação do corpo.

Fonte: G1 Sergipe

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