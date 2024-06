Motorista fica ferido após sair da pista e derrubar poste na Rodovia das Indústrias, em Socorro

Um motorista ficou ferido, na manhã deste sábado, após perder o controle do carro de passeio que conduzia na Rodovia Manoel do Prado Franco, conhecida como Rodovia das Indústrias, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), não houve óbito, apenas o condutor ficou ferido e foi conduzido ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). O estado de saúde dele não foi divulgado.

O veículo saiu da pista e ainda derrubou um poste, mas o impacto no fornecimento de energia na região não foi informado.

Fonte: G1 Sergipe