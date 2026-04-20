Motorista fica ferido após veículo capotar em Itabaiana

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava escoriações e durante o atendimento foram observados sinais de embriaguez. Diante da situação, o condutor foi entregue à custódia da Polícia Militar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizou o transporte da vítima para uma unidade hospitalar.

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe reforça que, em situações de emergência, a população deve acionar o serviço pelo número 193.

Fonte: G1 Sergipe