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Motorista fica ferido após veículo capotar em Itabaiana

Screenshot 2026-04-19 at 21-37-05 Acidente em Itabaiana motorista fica ferido após capotamento G1

Um motorista ficou ferido durante o capotamento de um veículo, neste domingo (19), no Bairro Marcela em Itabaiana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava escoriações e durante o atendimento foram observados sinais de embriaguez. Diante da situação, o condutor foi entregue à custódia da Polícia Militar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizou o transporte da vítima para uma unidade hospitalar.

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe reforça que, em situações de emergência, a população deve acionar o serviço pelo número 193.

Fonte: G1 Sergipe

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