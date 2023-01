Motorista passa mal, invade estabelecimento e deixa feridos

Na manhã desta quinta-feira, 19, um motorista perdeu o controle do veículo e invadiu um estabelecimento comercial, localizado em um posto de combustíveis, na Av. Melício Machado, na Zona de Expansão de Aracaju.

De acordo com a Polícia Militar, uma mulher teria ido abastecer o veículo, quando passou por um mal súbito e acabou acelerando o carro, que invadiu o estabelecimento comercial, onde havia clientes no momento do acidente.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que enviou uma equipe de motolância, uma equipe de suporte básico e outra de suporte avançado para o local, e que lá foram atendida quatro vítimas.

“Um paciente estava consciente, apresentava escoriações e foi encaminhado para o Hospital Fernando Franco (Hospital Zona Sul). Uma gestante que estava no local não foi atingida, mas relatava dor pélvica, porém, recusou remoção. Outra paciente foi encaminhada ao hospital da Unimed, estava consciente e hemodinamicamente estável. Uma vítima do sexo masculino foi removida por particulares apresentando escoriações”, acrescentou a SES.

