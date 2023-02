Advogada funda o Movimento das Mulheres Unidas em Lagarto

A representante da Comissão Nacional da Mulher ABA em Sergipe, a advogada Adriana Cardoso, dedicada à causa dos direitos da mulheres e a garantia da qualidade de vida para elas, fundou o inovador e desbravador Movimento Social Mulheres Unidas, em Lagarto. O Movimento traz uma bandeira forte e representativa, que estampa na sociedade o ideal de fortalecer as garantias e necessidades sociais das mulheres.

Idealizadora da iniciativa, a advogada Adriana Cardoso tem sido aplaudida pela coragem, motivação e preparo na área do referido direito. Mas não é para menos, com um currículo de peso, ela tem feito um excelente trabalho jurídico de combate a violência doméstica e de mentoria, no campo de protagonismo feminino.

Além disso, a advogada tem se destacado como presidente do Movimento Social Mulheres Unidas, sendo auxiliada efetivamente pelas pessoas de Paula Costa e Regiane Mello, que farão parte das tomadas de decisões sobre o movimento. Ela também foi recebeu adjetivos como guerreira, preparada, mulher forte e corajosa, durante uma entrevista que concedeu recentemente.

O público da referida entrevista ainda observou que Adriana Cardoso é uma “Justiceira das Mulheres”, devido as suas ações com um olhar mais efetivo em relação ao direito das mulheres.