MP Eleitoral pede cassação do prefeito e vice-prefeito de Tobias Barreto

O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação dos diplomas do prefeito do município de Tobias Barreto, Adilson de Jesus Santos (Dilson de Agripino), do vice-prefeito Júlio Cesar Ribeiro Prado, e a inelegibilidade do publicitário e jornalista Leonardo Cesar Leal de Oliveira, por uso abusivo dos meios de comunicação social, às vésperas do pleito eleitoral de 2020. As informações são do Fan F1.

Segundo o veículo, na época, a chapa de Dilson de Agripino venceu as eleições municipais por cerca de 400 votos de diferença, o equivalente a 1% do eleitorado. “Após receber denúncia, o MPE observou que o jornalista Leonardo Leal, que havia trabalhado recentemente na campanha de Dilson de Agripino, às vésperas do pleito eleitoral, realizou lives com graves denúncias contra o candidato adversário. Os conteúdos tiveram bastante repercussão e, no entendimento do MP, foram produzidos de maneira abusiva, beneficiando diretamente a chapa vencedora”, destacou.

A Justiça Eleitoral ainda irá julgar os pedidos do MPE. Por outro lado, Dilson e seu vice não foram localizados para comentar o assunto.