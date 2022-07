MPSE lançará edital para processo seletivo de estagiários de graduação

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Escola Superior (ESMP), informa a todos os estudantes que lançará, no final do mês de julho, edital de estágio para selecionar estudantes de graduação das seguintes áreas: Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social/Jornalismo, Direito, Engenharia Civil, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

Os candidatos aprovados, que vierem a ser admitidos, exercerão suas atividades em Aracaju, com regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas diariamente em 04 (quatro) horas, dentro do horário de expediente da unidade de lotação.

O estagiário receberá o valor mensal de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), a título de bolsa de complementação educacional, e auxílio-transporte no valor mensal de R$ 130,00 (cento e trinta reais), nos termos fixados pelas Portarias nº 003/2014 e nº 1.041/2021, respectivamente, da Procuradoria-Geral de Justiça de Sergipe.

O período provável de inscrição para o processo seletivo será de 22 de julho até 11 de agosto, e a aplicação da prova está prevista para o dia 30 de agosto de 2022, em Aracaju.

Os interessados devem ficar atentos à publicação do edital, que ocorrerá no site do Ministério Público de Sergipe, e do qual se dará ampla divulgação. É no edital, a ser publicado ainda neste mês de julho de 2022, que os estudantes interessados encontrarão todas as informações precisas e oficiais acerca do processo seletivo.

As Instituições de Ensino Superior (IES) que ainda não possuam convênio com o MPSE terão o prazo de 15 dias para celebrarem convênio, para possibilitar que seus alunos, devidamente selecionados, possam ser contratados. O Edital de Convocação das IES foi publicado no dia 28 de junho, no Diário Oficial do MPSE.

> Clique aqui e confira o Edital de Convocação das IES