Mulher é agredida e sofre tentativa de estupro na porta de casa em Aracaju

Uma mulher de 38 anos foi agredida com socos e pontapés na porta de casa, no Bairro Santa Maria, em Aracaju. O homem também tentou estuprar a vítima durante a ação. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (28).
Segundo a PM, o caso aconteceu no último sábado (26). Moradores da região informaram que o suspeito mora na mesma localidade e possui histórico de passagem pelo sistema prisional e estava em liberdade provisória.
De acordo com a PM, a agressão foi registrada por câmeras de segurança da localidade. A equipe realizou buscas na área e prendeu o suspeito horas depois do ocorrido.
Fonte: G1 Sergipe