Mulher é agredida e sofre tentativa de estupro na porta de casa em Aracaju

Segundo a PM, o caso aconteceu no último sábado (26). Moradores da região informaram que o suspeito mora na mesma localidade e possui histórico de passagem pelo sistema prisional e estava em liberdade provisória.

De acordo com a PM, a agressão foi registrada por câmeras de segurança da localidade. A equipe realizou buscas na área e prendeu o suspeito horas depois do ocorrido.

Fonte: G1 Sergipe