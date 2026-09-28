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Mulher é agredida e sofre tentativa de estupro na porta de casa em Aracaju

Screenshot 2026-09-28 at 20-23-52 Tentativa de estupro em Aracaju mulher é agredida no Santa Maria G1

Uma mulher de 38 anos foi agredida com socos e pontapés na porta de casa, no Bairro Santa Maria, em Aracaju. O homem também tentou estuprar a vítima durante a ação. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (28).

Segundo a PM, o caso aconteceu no último sábado (26). Moradores da região informaram que o suspeito mora na mesma localidade e possui histórico de passagem pelo sistema prisional e estava em liberdade provisória.

De acordo com a PM, a agressão foi registrada por câmeras de segurança da localidade. A equipe realizou buscas na área e prendeu o suspeito horas depois do ocorrido.

Fonte: G1 Sergipe

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