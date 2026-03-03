Mulher é assassinada em Itaporanga d’Ajuda; ex-companheiro é o principal suspeito

Uma mulher foi assassinada no Povoado Sapé, no município de Itaporanga D’Ajuda, no final da manhã desta terça-feira (3). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.
De acordo com a PM, a vítima aguardava o filho chegar da escola quando o ex-companheiro, contra quem tinha medida protetiva, se aproximou e cometeu o crime.
Em seguida, o homem, que estava de moto, fugiu e ainda não foi localizado. O Instituto Médico Legal e a Criminalística foram acionados.
Quem tiver informações que puder colaborar com a polícia, basta ligar para o Disque-denúncia, no 181. O sigilo da informação é garantido.
Outro caso de violência contra a mulher
Ainda nesta terça-feira, segundo a Polícia Militar, uma mulher foi agredida com pedradas na cabeça em Santo Amaro das Brotas. O ex-companheiro dela é o principal suspeito, e teria fugido após o crime.
A vítima foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju. O estado de saúde dela é desconhecido.
Fonte: G1 Sergipe