Mulher é assassinada em Itaporanga d’Ajuda; ex-companheiro é o principal suspeito

De acordo com a PM, a vítima aguardava o filho chegar da escola quando o ex-companheiro, contra quem tinha medida protetiva, se aproximou e cometeu o crime.

Em seguida, o homem, que estava de moto, fugiu e ainda não foi localizado. O Instituto Médico Legal e a Criminalística foram acionados.

Quem tiver informações que puder colaborar com a polícia, basta ligar para o Disque-denúncia, no 181. O sigilo da informação é garantido.

Outro caso de violência contra a mulher

Ainda nesta terça-feira, segundo a Polícia Militar, uma mulher foi agredida com pedradas na cabeça em Santo Amaro das Brotas. O ex-companheiro dela é o principal suspeito, e teria fugido após o crime.