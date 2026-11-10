Mulher é conduzida à delegacia após apreensão de drogas no bairro Loiola, em Lagarto

Uma mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil nesta terça-feira (10), após uma ação do Tático 72 no bairro Loiola, em Lagarto.

Segundo o 7º BPM, a equipe fazia patrulhamento quando a mulher percebeu a aproximação da viatura, tentou dispensar um saco com material semelhante à cocaína e entrou em uma residência.

No local, os policiais encontraram mais entorpecentes, uma balança de precisão e embalagens que seriam usadas para a venda da droga. O material foi apreendido e o caso ficou à disposição da Polícia Civil.