logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Mulher é conduzida à delegacia após apreensão de drogas no bairro Loiola, em Lagarto

8a2b931b-c5e4-4581-a4a1-f741e770e89b

Uma mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil nesta terça-feira (10), após uma ação do Tático 72 no bairro Loiola, em Lagarto.

Segundo o 7º BPM, a equipe fazia patrulhamento quando a mulher percebeu a aproximação da viatura, tentou dispensar um saco com material semelhante à cocaína e entrou em uma residência.

No local, os policiais encontraram mais entorpecentes, uma balança de precisão e embalagens que seriam usadas para a venda da droga. O material foi apreendido e o caso ficou à disposição da Polícia Civil.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next