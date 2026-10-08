Mulher é encontrada morta a facadas em Graccho Cardoso

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi esfaqueada pelo próprio marido. O corpo estava próximo a uma fazenda em uma área de povoado quilombola. A corporação informou também que duas crianças estavam perto da vítima no momento em que o crime aconteceu.

Após o crime, o homem fugiu para uma área de mata e tirou a própria vida no povoado Boa Vista, localizado no mesmo município. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Fonte: G1 Sergipe