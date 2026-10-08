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Mulher é encontrada morta a facadas em Graccho Cardoso

Screenshot 2026-10-08 at 11-11-37 Mulher é encontrada morta a facadas em Graccho Cardoso G1

Uma mulher foi encontrada morta com golpes de faca na manhã desta quinta-feira (8) na Zona Rural do município de Graccho Cardoso.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi esfaqueada pelo próprio marido. O corpo estava próximo a uma fazenda em uma área de povoado quilombola. A corporação informou também que duas crianças estavam perto da vítima no momento em que o crime aconteceu.

Após o crime, o homem fugiu para uma área de mata e tirou a própria vida no povoado Boa Vista, localizado no mesmo município. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Fonte: G1 Sergipe

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