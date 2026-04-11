Mulher é encontrada morta com vários ferimentos dentro de casa em construção em Itabaiana

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma casa em construção, nesta sexta-feira (10), no Bairro Mamede Paes Mendonça no município de Itabaiana.
Segundo a Polícia Militar, no local do crime foram encontrados tijolos com marcas de sangue e uma faca.
Uma equipe do SAMU esteve no local e confirmou o óbito. Posteriormente, foram solicitados o Instituto Médico Legal (IML) e a equipe de criminalística. Quem tiver informações que possam contribuir para a localização do suspeito deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.
Fonte: G1 Sergipe