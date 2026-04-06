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Mulher é encontrada morta dentro de apartamento na Barra dos Coqueiros

POLICIA CIVIL

Uma mulher foi encontrada morta dentro de um apartamento, na tarde deste domingo (5), no Residencial Marcelo Déda no município da Barra dos Coqueiros.

Segundo a Guarda Municipal, o corpo apresentava ferimentos por faca. Vizinhos informaram que ela estava no imóvel com dois filhos e um deles teria pedido ajuda, após perceber que a mãe estava ferida

A Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência. Quem tiver informações que possam contribuir com as investigações deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.

Fonte: G1 Sergipe

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