Mulher é encontrada morta dentro de apartamento na Barra dos Coqueiros

Segundo a Guarda Municipal, o corpo apresentava ferimentos por faca. Vizinhos informaram que ela estava no imóvel com dois filhos e um deles teria pedido ajuda, após perceber que a mãe estava ferida

A Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência. Quem tiver informações que possam contribuir com as investigações deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.

Fonte: G1 Sergipe