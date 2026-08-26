Mulher é presa ao procurar delegacia após morte da irmã em acidente no interior de Sergipe

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (25) na Delegacia Regional de Itabaiana enquanto tratava de procedimentos relacionados à morte da irmã, vítima de um acidente de trânsito na SE-170, entre Campo do Brito e São Domingos.

De acordo com as informações divulgadas, durante a consulta aos sistemas policiais foi constatada a existência de um mandado de prisão definitivo contra a mulher, com pena de aproximadamente seis anos. Diante da ordem judicial em aberto, a prisão foi cumprida pelos policiais ainda na unidade.

A irmã da mulher presa morreu em um acidente envolvendo um Chevrolet Cobalt e uma motocicleta Honda CG, no trecho João Paulo II, em Campo do Brito. Três mulheres estavam na motocicleta. A condutora não resistiu aos ferimentos, enquanto as outras duas ocupantes receberam atendimento médico.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada para os procedimentos legais e posteriormente transferida para Aracaju.

O caso chamou a atenção pelas circunstâncias em que ocorreu, já que a prisão foi cumprida enquanto a mulher buscava resolver questões relacionadas ao falecimento da irmã.