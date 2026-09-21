Mulher é presa por embriaguez ao volante após denúncias na BR-235 em Nossa Senhora do Socorro

Segundo a PRF, a equipe deu ordem de parada ao veículo, que não foi atendida de imediato. Durante a abordagem, os policiais identificaram sinais como dificuldade de equilíbrio e fala desconexa. No interior do automóvel, foram encontradas duas garrafas de cerveja. A condutora se recusou a realizar o teste do etilômetro. Vídeos gravados por outros motoristas que mostram a condução do veículo na rodovia.

Dados de fiscalização em Sergipe

De acordo com a PRF, desde o início de 2026, o consumo de álcool esteve relacionado a 37 acidentes de trânsito no estado, com 26 pessoas feridas e seis mortes.

No período, a instituição realizou 34.452 testes de etilômetro em Sergipe. Os exames resultaram em 46 motoristas autuados por constatação de consumo de álcool e 251 por recusa. No total, 34 pessoas foram detidas por embriaguez ao volante no ano.