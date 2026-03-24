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Mulher é vítima de tentativa de feminicídio e é resgatada em área de mata em São Cristóvão

Screenshot 2026-03-24 at 10-39-24 Tentativa de feminicídio em São Cristóvão mulher é salva em mata G1

Uma mulher, de 45 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio e foi resgatada em uma área de mata no povoado Pitanga, em São Cristóvão, nesta segunda-feira (23). A informação foi divulgada pela prefeitura do município.

De acordo com as informações apuradas, na noite do último domingo o ex-companheiro da vítima invadiu a casa dela, a agrediu e tentou matá-la. Ele já possuía medida cautelar em razão de episódios anteriores de violência.

A vítima conseguiu fugir do local e se abrigar em uma área de mata, onde foi posteriormente localizada com o auxílio de populares, que acionaram a Guarda Municipal na manhã desta segunda-feira.

A equipe realizou o resgate da mulher e ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento médico e segue sob acompanhamento da Guarda Municipal e das equipes de assistência social do município.

O suspeito não foi encontrado até o momento. O caso será encaminhado à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV). Qualquer informação pode ser passada à polícia, de forma sigilosa e gratuita, pelo Disque-Denúncia 181.

Fonte: G1 Sergipe

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