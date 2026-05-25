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Mulher morre ao ser atingida por pneu que se soltou de ônibus em Propriá

Screenshot 2026-05-25 at 15-59-55 Mulher morre atingida por pneu de ônibus em Propriá Polícia investiga G1

Uma mulher, de 50 anos, morreu após ser atingida por um pneu na cidade de Propriá, na cabeceira da ponte que faz divisa com o município alagoano de Porto Real do Colégio, na noite dessa sexta-feira (22).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu se soltou de um ônibus e atingiu a mulher que estava no acostamento.

Ainda de acordo com a PRF, o Samu foi acionado para o local e constatou o óbito. O Instituto Médico Legal também esteve presente para recolher o corpo, assim como perícia criminal que realizou as análises técnicas necessárias para apurar as circunstâncias do caso.

A Polícia Civil informou que um inquérito será instaurado para verificar “eventual responsabilidade criminal, incluindo possíveis hipóteses de negligência, imprudência ou falha mecânica por parte da empresa responsável pelo veículo”.

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