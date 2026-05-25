Mulher morre ao ser atingida por pneu que se soltou de ônibus em Propriá

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu se soltou de um ônibus e atingiu a mulher que estava no acostamento.

Ainda de acordo com a PRF, o Samu foi acionado para o local e constatou o óbito. O Instituto Médico Legal também esteve presente para recolher o corpo, assim como perícia criminal que realizou as análises técnicas necessárias para apurar as circunstâncias do caso.

A Polícia Civil informou que um inquérito será instaurado para verificar “eventual responsabilidade criminal, incluindo possíveis hipóteses de negligência, imprudência ou falha mecânica por parte da empresa responsável pelo veículo”.