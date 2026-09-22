Mulher morre após ser atingida por motocicleta em Riachão do Dantas

Uma mulher morreu após ser atingida por uma motocicleta na noite desta segunda-feira (21), no povoado Volta, em Riachão do Dantas.

Segundo informaçõe, a vítima caminhava pela localidade quando aconteceu o acidente. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motociclista também ficou ferido e foi socorrido ao hospital. De acordo com informações de familiares, ele estava consciente e conversando, mas precisou ser transferido para a realização de exames de raio-X.

Com informações do Riachão em Pauta.