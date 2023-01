Mulher tenta contra a vida de seu companheiro em Riachão do Dantas

Por volta da 00h40 desta terça-feira, 10, um homem sofreu uma tentativa de homicídio por arma branca em Riachão do Dantas. De acordo com a Polícia Militar, a autora do crime foi a companheira da vítima.

A PM também destacou que a vítima foi encontrada na calçada de sua residência, com forte sangramento no pulso e que, ao ser levado para o hospital, a autora da agressão compareceu, foi detida e encaminhada para a Delegacia de Itabaiana.

Além disso, a PM observou que – segundo informações – autora da tentativa de homicídio tem problemas mentais, “mas nada confirmado”.